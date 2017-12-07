Расходы Азербайджана на наступательное вооружение выдают намерения этой страны: Налбандян

Азербайджан отклоняет предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулировнаию нагорно-карабахского конфликта, делая все возможное для сохранения статус-кво, одновременно пытаясь создать впечатление, будто выступает за изменение статус-кво. Как сообщает Арменпресс, об этом на 24-м саммите глав МИД стран ОБСЕ заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Намерения Азербайджана четко прослеживаются на производимых им расходах, Баку тратит миллиарды на покупку влияния в столицах по всему миру, что в очередной раз было выявлено по печально известному делу “азербайджанского ландромата”. Азербайджан тратит гораздо больше средств на приобретение наступательного вооружения, однако до сих пор не внес вклада на подготовку собственного населения к миру, о чем с призывами неоднократно выступали сопредседатели», – отметил в своем выступлении глава МИД Армении.

Налбандян еще раз подтвердил позицию Армении, что нет альтернативы мирным переговорам и необходимо проводить интенсивные переговоры на основе предложений сопредседателей МГ ОБСЕ.

Налбандян также упомянул шаги, которые должен предпринять Азербайджан для продвижения мирного процесса.

«Если Баку будет выполнять призывы сопредседателей к строгому соблюдению режима прекращения огня, реализует ранее достигнутые соглашения, подтвердит свою приверженность принципам разрешения конфликта, предложенным сопредседателями, и конструктивно примет участие в переговорах, то это откроет путь к движению к мирному процессу и изменению статус-кво», - отметил министр.

Коснувшись встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, Налбандян сказал, что в целом она прошла в положительной атмосфере. «Посмотрим, какие события произойдут после этого», - сказал он.