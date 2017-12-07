В Палестине проходит всеобщая забастовка из-за решения Трампа по Иерусалиму

Всеобщая забастовка парализовала все стороны жизни на Западном берегу реки Иордан в знак протеста против решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА Новости, работа остановилась во всех секторах образования – закрылись школы, институты и университеты по решению министерства образования. Забастовка затронула и торговлю: магазины закрылись в четверг в рамках "дня гнева" палестинцев.

Палестинские фракции призвали палестинцев выйти на демонстрации. Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан (призыв к молитве) призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.

В знак протеста против решения Трампа местные власти погасили освещение новогодних елок и огни мечети Аль-Акса.