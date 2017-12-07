Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное осуществлению ряда образовательных программ
7 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное осуществлению ряда образовательных программ.
Информацию о ходе работ представила министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
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