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Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное осуществлению ряда образовательных программ


7 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное осуществлению ряда образовательных программ.
Информацию о ходе работ представила министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Глава государства подчеркнул, что для успешного осуществления программ необходима координированная работа между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также тесное сотрудничество с Арменией и Диаспорой.

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