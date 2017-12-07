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ЕК подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за отказ принимать мигрантов


Еврокомиссия (ЕК) подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за невыполнение согласованных с Евросоюзом (ЕС) национальных квот по приему мигрантов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Еврокомиссия приняла решение направить иск в Европейский суд юстиции в отношении Польши, Венгрии и Чехии за невыполнение своих обязательств по миграции", - заявил он. "Посмотрим правде в глаза, это решение не стало сюрпризом для этих государств. Еврокомиссия потратила многие месяцы, добиваясь от них выполнения этих обязательств", - подчеркнул Тиммерманс.





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