ЕК подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за отказ принимать мигрантов

Еврокомиссия (ЕК) подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за невыполнение согласованных с Евросоюзом (ЕС) национальных квот по приему мигрантов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Еврокомиссия приняла решение направить иск в Европейский суд юстиции в отношении Польши, Венгрии и Чехии за невыполнение своих обязательств по миграции", - заявил он. "Посмотрим правде в глаза, это решение не стало сюрпризом для этих государств. Еврокомиссия потратила многие месяцы, добиваясь от них выполнения этих обязательств", - подчеркнул Тиммерманс.





