Азербайджан давно уже внес в черный список народ Нагорного Карабаха, а затем вписал туда и посещающих Карабах людей: Налбандян

Азербайджан давно уже внес в черный список народ Нагорного Карабаха, а затем начал заносить в черный список всех тех, кто посещает Нагорный Карабах. Тот, кто искренне стремится к миру, не совершает таких действий. Как сообщает Арменпресс, об этом на 24-м саммите глав МИД стран ОБСЕ заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

В числе более десятка причин, почему до сих пор не удалось зафиксировать прогресс в процессе мирного урегулирования, Налбандян назвал политику антиармянской пропаганды Азербайджана.

«Азербайджан называет всех армян мира своим врагом номер один, пишет в учебниках, что армяне являются генетическими врагами Азербайджана, уничтожает все следы культурного наследия армянской общины и религиозных объектов, утверждает, что якобы территории Армении являются древними азербайджанскими землями», - заявил Налбандян.

Он напомнил, что несмотря на многочисленные встречи на уровне президентов и министерств, многочисленные этапы переговоров, посредничество стран-сопредседателей, усилия ОБСЕ и других структур, Азербайджан продолжает отступать и препятствовать мирному урегулированию путем применения силы.