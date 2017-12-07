Закрытие офиса ОБСЕ в Ереване создало очень негативный прецедент: глава МИД Армении

Закрытие офиса ОБСЕ в Ереване создало очень негативный прецедент. Как сообщает Арменпресс, об этом на 24-м саммите глав МИД стран ОБСЕ заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Налбандян отметил, что сама суть ОБСЕ состоит в том, чтобы урегулировать эти вопросы посредством диалога и сотрудничества и никогда не навязывать позицию одного государства-участника всем другим и всей Организации.

«Советы министров дают возможность поговорить о достижениях и перспективах на будущее. Однако не менее важно не упускать возможность открыто и откровенно рассматривать неудачи Организации. Отказ Азербайджана в вопросе достижения консенсуса по вопросу продления мандата Офиса нанес ущерб не только целостности полевых миссий ОБСЕ, но и способности Организации к инклюзивному сотрудничеству», - сказал Налбандян.

Он напомнил, что Азербайджан не соблюдал обязательства ОБСЕ и ликвидировал Офис ОБСЕ в своей собственной стране, после чего закрыл и последнюю полномасштабную миссию ОБСЕ в регионе. Особенно печально, что Офис был закрыт против воли Организации и несмотря на последовательные усилия по его сохранению со стороны председательствующей страны и всех государств-участников за одним исключением - Азербайджана. «Мы хотели бы напомнить, что председательство Германии и Австрии отвергло обвинения Азербайджана в адрес Ереванского офиса. Не удивительно, что Азербайджан оказался в изоляции, оспаривая деятельность офиса ОБСЕ в Ереване», - отметил Налбандян.

Министр подчеркнул, что Армения полна решимости продолжать тесное сотрудничество в рамках ОБСЕ, и «Программа сотрудничества с Арменией» открывает хорошие возможности в этом отношении.