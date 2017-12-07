Райан Рейнольдс сыграет Пикачу

Американский актер Райан Рейнольдс, известный по роли комедийного супергероя Дедпула, сыграет в фильме "Детектив Пикачу" заглавного персонажа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что Пикачу - один из видов покемона, а детектив - Пикачу - особь, которая считает себя великим следователем, наподобие Шерлока Холмса. Фильм основан на одноименной видеоигре для консоли Nintendo.

Кроме Рейнольдса, роли в "Детективе Пикачу" исполнят Джастис Смит и Кэтрин Ньютон, съемки картины начнутся в январе в Лондоне, режиссером проекта выступит Роб Леттерман.

Отмечается, что для роли Рейнольдса будет использована технология Захвата движения, съемки будут проходить на натуре.