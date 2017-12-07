Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 15:00 7-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, по причине выпавшего снега дорога закрыта для тяжелого транспорта.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.