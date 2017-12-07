За год в Армении зарегистрировано около 200 землетрясений

За год – с 1-го января по сей день, в Армении зарегистрировано 193 землетрясения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал советник министра ЧС Армении по вопросам сейсмической защиты Грачья Петросян.

26 из них были силою в 3 балла и больше, самое сильное из землетрясений произошло 28-го февраля в Капане, силою в 5 баллов.

По его словам, в Арцахе зарегистрировано 16 землетрясений, 2 из них были силою в 3 балла и больше.

Ощутимыми для населения были 21 из землетрясений, 10 из них – в Армении, остальные в Арцахе.

Как сказал советник министра ЧС Армении по вопросам сейсмической защиты Грачья Петросян, наблюдательная сеть Службы сейсмической защиты Армении насчитывает в данный момент 153 станции.