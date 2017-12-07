Исполнительница роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов" актриса Софи Тернер заявила, что выход нового сезона намечен на 2019 год, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что выход следующего и последнего восьмого сезона телесериала ожидается в конце 2018 или в начале 2019 года.

"Игра престолов" выходит в 2019 году", — заявила Тернер на вопрос, взволнована ли она по поводу премьеры восьмого сезона.

"Игра престолов" – популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми".

Ранее стало известно, что заключительный эпизод седьмого сезона "Игры престолов", вышедшего в конце августа, собрал рекордные для сериала 16,5 миллионов просмотров.