Мэр Лондона рекомендовал Трампу не приезжать после решения по Иерусалиму

Мэр Лондона Садик Хан считает, что президент США Дональд Трамп, объявивший в среду Иерусалим столицей Израиля и приказавший перенести посольство своей страны в этот город, должен отказаться от идеи государственного визита в Великобританию, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я высказался достаточно ясно по этому поводу: ему лучше не планировать государственный визит", — сказал Хан в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV.

По словам политика, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля "вызывает серьезную обеспокоенность", поскольку американский лидер "не понимает того оскорбления, которое наносит" арабскому миру.

Вместе с тем, он подчеркнул, что протест против решения Трампа должен носить мирный характер и не провоцировать вспышки насилия в ближневосточном регионе. "Говорят, что Соединенные Штаты и Великобритания — лучшие друзья. Поэтому я говорю США: "Да, ты по-прежнему мой лучший друг, но ты должна изменить свою позицию по Иерусалиму", — добавил мэр Лондона.