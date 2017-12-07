Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 7-го декабря на перевале Варденяц и в Сисисане, Горисе, Капане и Мегри на дорогах идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.



На дорогах Артик-Алагяз, Гюмри-Спитак, в Джаджуре и на перевале Кети - местами гололед.

По причине гололедицы и снега Тяжелому транспорту временно не рекомендуется пересекать перевал Варденяц.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.