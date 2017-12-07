В вопросе урегулирования карабахского конфликта США поддерживают усилия Минской группы ОБСЕ: Тиллерсон

В вопросе урегулирования карабахского конфликта США поддерживают усилия Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время открытия министерского саммита ОБСЕ в Вене.

«Мы поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования карабахского конфликта, нас удовлетворяют те обязательства, которые подтвердили во время октябрьской встречи президенты Армении и Азербайджана, в частности, в вопросах активизации переговорного процесса, ослабления напряжения на линии соприкосновения. Значительный прогресс может быть достигнут только в том случае, если есть политическая воля. Мы приветствуем решение сторон говорить о проблеме»,- сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он подчеркнул важность прогресса в решении затянувшихся конфликтов, упомянув как карабахский конфликт, так и проблемы в Грузии и Молдове.

В Вене стартовал министерский саммит ОБСЕ: началось 24-е заседание совета министров ИД стран ОБСЕ. Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принимает участие в саммите.

Как сообщалось ранее, находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствует также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Собеседники обсудили шаги по реализации достигнутых на саммитах в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Был продолжен обмен мнениями вокруг создания благоприятных условий для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.