Россия продолжит оказывать помощь сторонам в достижении решения карабахского конфликта: Сергей Лавров

Россия продолжит оказывать помощь сторонам в достижении решения карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр ИД РФ Сергей Лавров во время открытия министерского саммита ОБСЕ в Вене.

«В том, числе, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Россия продолжит оказывать помощь сторонам в достижении взаимоприемлемого решения карабахского конфликта, в соответствии с теми принципами, которые неоднократно были одобрены президентами РФ, США, Франции»,- сказал министр ИД РФ Сергей Лавров,

В Вене стартовал министерский саммит ОБСЕ: началось 24-е заседание совета министров ИД стран ОБСЕ. Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принимает участие в саммите.

Как сообщалось ранее, находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствует также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Собеседники обсудили шаги по реализации достигнутых на саммитах в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Был продолжен обмен мнениями вокруг создания благоприятных условий для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.