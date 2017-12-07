В Лос-Анджелесе установили самый высокий в истории уровень опасности из-за пожаров

Власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) установили самый высокий когда-либо зафиксированный в регионе уровень опасности из-за природных пожаров, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU. В городе Лос-Анджелес введен режим ЧП.

Отмечается, что сейчас пожары бушуют в четырех отдельных районах в южной части Калифорнии. Площадь пострадавшей от них территории составила уже почти 50 тыс. га.

Ранее власти штата распорядились об эвакуации более 200 тыс. человек.

CNN отметил, что эвакуированы были, в том числе, жители престижного района Лос-Анджелеса Бель-Эйр, в котором проживают многие голливудские знаменитости.

Распространения огня также привело к перебоям с электроснабжением. Более 260 тыс. человек на юге штата остаются без электричества.