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Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял участие во встрече министров стран ОДКБ


Находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 7-го декабря встретился с министрами ИД стран ОДКБ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министры обсудили результаты прошедшего 30-го ноября в Минске заседания Совбеза ОДКБ.

Обсуждались также вопросы позиции стран ОДКБ по повестке министерского саммита ОБСЕ в Вене.

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