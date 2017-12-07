Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял участие во встрече министров стран ОДКБ

Находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 7-го декабря встретился с министрами ИД стран ОДКБ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министры обсудили результаты прошедшего 30-го ноября в Минске заседания Совбеза ОДКБ.

Обсуждались также вопросы позиции стран ОДКБ по повестке министерского саммита ОБСЕ в Вене.