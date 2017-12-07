В Германии разрешили продажу «виселиц для Меркель»

Суд федеральной земли Саксония разрешил продажу мини-виселиц с именами канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Зигмара Габриэля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Zeit Online.

В своем решении суд указал, что данная продукция не является «публичным призывом к совершению уголовного преступления». Кроме того, в вердикте уточняется, что с объективной точки зрения, производство и продажу таких изделий можно также понимать как «символическое пожелание политической смерти».

Издание Berliner Kurier напоминает. что впервые подобные изделия появились на демонстрациях антиисламского движения Pegida в Дрездене в 2015 году. На петлях были прикреплены таблички с надписями: «зарезервировано для Ангелы», «зарезервировано для Зигмара». В настоящее время данные поделки продаются в качестве сувениров по 15 евро за штуку.