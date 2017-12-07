Статус Иерусалима должен решаться на переговорах, считает председатель ОБСЕ

Вопрос о статусе Иерусалима должен решаться на прямых переговорах между сторонами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"Наша позиция здесь ясна: как австрийские власти, так и власти ЕС придерживаются мнения, что статус Иерусалима должен быть прояснен в ходе прямых переговоров между сторонами",- сказал он журналистам в преддверии заседания совета министров стран-участниц организации в Вене.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.