В Калифорнии около 200 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров

Около 200 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за бушующих на юге американского штата Калифорния лесных пожаров, 184 строения разрушено. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета USA Today.

Самый крупный очаг возгорания находится в округе Вентура, здесь горят, по меньшей мере, 90 тысяч акров (36,4 тысячи гектаров), уничтожены 150 строений. В тушении пламени задействовано более 1,8 тысячи пожарных, пока огонь удалось сдержать только на 5%, сообщила пожарная служба штата.

Пожары также бушуют в Лос-Анджелесе, где пламя охватило около 13 тыс акров (5,2 тысячи гектаров) и разрушило более 30 строений, Санта-Кларите и Сан-Бернардино.

Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Вентура. Электроснабжающая компания Southern California Edison заявила, что без света в регионе остались более 260 тысяч потребителей: 180 тысяч в округе Вентура и 83 тысячи в округе Санта-Барбара.