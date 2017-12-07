В Вене стартовал министерский саммит ОБСЕ: Прямое включение

В Вене стартовал министерский саммит ОБСЕ: началось 24-е заседание совета министров ИД стран ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», участников встречает действующий председатель ОБСЕ, министр ИД Австрии Себастьян Курц.

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принимает участие в саммите.

Как сообщалось ранее, Эдвард Налбандян 6 декабря отбыл в Вену, где 7-8 декабря примет участие в 24-м заседании Совета глав МИД государств-членов ОБСЕ. В Вене запланирована также встреча Эдварда Налбандяна с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым.Находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствует также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.Собеседники обсудили шаги по реализации достигнутых на саммитах в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.