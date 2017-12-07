В Армении военнослужащие ЮВО почтили память погибших воинов-ликвидаторов землетрясения

Военнослужащие и члены их семей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, почтили память погибших воинов-ликвидаторов землетрясения 1988 года. Мероприятия, посвященные 29-ой годовщине техногенной катастрофы, произошедшей в северо-западной части республики и приведшей к многотысячным человеческим жертвам и масштабным разрушениям прошли в городах Гюмри и Спитак.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие российской военной базы, представители силовых России и Армении, дипломатического корпуса, администрации и ветераны вместе возложили венки и цветы к памятникам жертвам и воинам-ликвидаторам последствий землетрясения в Гюмрийском военном гарнизоне, Ширакской и Лорийской областях.

Ветеран военной службы полковник запаса Михаил Питомцев, принимавший личное участие в оказании помощи военнослужащим, членам их семей и гражданскому персоналу после землетрясения провел с прибывшими военнослужащими военно-патриотические занятия по общественно-государственной подготовке.

В военно-историческом музее соединения на мемориальном комплексе «Воинская Слава» в военном городке «Большая крепость» г. Гюмри, Михаил Питомцев рассказал солдатам и сержантам трагичную историю, которая случилась 29 лет назад, о подвигах военнослужащих, которые отдали свои жизни, оказывая помощь пострадавшим в землетрясении.