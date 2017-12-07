Очки Уинстона Черчилля проданы на аукционе почти за $10 тыс.

Очки для чтения, которые принадлежали бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (1874-1965), ушли с молотка за £7,3 тыс. фунтов ($9,8 тыс.), почти в пять раз превысив предварительную оценочную стоимость. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщила по телефону Кэтрин Саутон, владелица аукционного дома Catherine Southon Auctioneers & Valuers, который провел в среду торги.

Изначальная стоимость круглых очков производства фирмы CW Dixey & Son составляла от £1 тыс. до £2 тыс. Как рассказали в аукционном доме, у Черчилля было несколько очков для разных нужд - одни для чтения, другие для произнесения речей. Со временем они стали столь же неизменным атрибутом политика, как сигара или шляпа.