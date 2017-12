Мемуары японского императора Хирохито проданы на аукционе в США за $275 тыс.

Мемуары японского императора Хирохито (1901-1989), в которых содержатся его воспоминания о Второй мировой войне, проданы на аукционе в Нью-Йорке в среду за $275 тыс. Об этом сообщил аукционный дом Bonhams, проводивший торги.

Воспоминания были надиктованы императором его помощникам вскоре после окончания войны. В виде окончательного текста их оформил Хиденари Терасаки, являвшийся одним из помощников Хирохито и бывшим дипломатом, который, в частности, работал переводчиком, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

173-страничные мемуары состоят из двух томов, их содержание записано карандашом. В них император в виде монолога вспоминает о различных исторических событиях - от покушения на китайского военного и политического деятеля, правителя Маньчжурии Чжан Цзолиня в 1928 году до собственного радиовыступления с сообщением о капитуляции Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года.

Оценочная стоимость лота составляла $100-150 тыс. По словам представителей Bonhams, новым обладателем раритета стал покупатель из Японии, его имя не называется.

#SaleUpdate: A transcript of spoken memoirs by #Hirohito called "The Emperor's Monologue" or 'Showa Tenno Dokuhakuroku 昭和天皇独白録', sells for $275,000 inc. premium in today's Voices of the 20th Century sale in #NY https://t.co/CXsnqYrHVf pic.twitter.com/BGDrZrrEzI