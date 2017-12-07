Самую дорогую картину да Винчи выставят в ОАЭ

Первый филиал французского музея искусств Лувр в Абу-Даби планирует включить в экспозицию картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданную на аукционе в ноябре за рекордные 400 миллионов долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Спаситель мира" Леонардо да Винчи направляется в Лувр в Абу-Даби", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте музея.

Как сообщила газета New York Times со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы, картину на аукционе приобрел саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. По данным издания, он друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.