В этом году хору «Маленькие певцы Армении» исполняется 25 лет. До празднования юбилея, певцы хора «Маленькие певцы Армении» выступят с программой концерта «Пока 24 года...». В программе концерта «Пока 24 года...» хора «Маленькие певцы Армении» прозвучат разножанровые исполнения – как сложные, так и шуточные и легкие.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал художественный руководитель и главных дирижер хора «Маленькие певцы Армении» Тигран Экекян.

-Г-н Экекян, что стало для вас стимулом к созданию хора «Маленькие певцы Армении» в 1992 году – в довольно тяжелое дла Армении время?

-Я не боюсь трудностей, наоборот – стремлюсь к ним. Я решил тогда сделать что-нибудь для всех тех, кто не эмигрировал и остался в стране.

Важно было также показать миру армянских талантливых детей. Хор «Маленькие певцы Армении» выступал на фестивалях, конкурсах, получал награды, все говорили об Армении. Мы доказывали, что страна с такой культурой не может быть агрессором.

- В чем, по вашему, залог успеха хора «Маленькие певцы Армении»?

- В труде. Однажды один из детей процитировал кого-то из великих: Талант – 0, трудолюбие – 1, если поставить единицу перед нулем, получится 10.

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Интервью Анжелы Амбарцумян