По делу гюленовцев в Турции прошли новые аресты

В рамках расследования по делу гюленовцев, в республиканской прокуратуре Стамбула было принято решение об аресте 39 подозреваемых. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Подозреваемых вновь выявили через приложение ByLock. В 8 губерниях одновременно начата операция против гюленовцев, среди которых имеются врачи и учителя.

Уже имеются арестованные.

Ранее СНБ Турции расшифровала мессиджи в приложении ByLock и предположила, что с его помощью заговорщики из числа гюленовцев общались друг с другом. По данным спецслужб, таким образом удалось разоблачить 53 тысячи гюленовцев. Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), пропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют терпимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.