КНДР заявила о неизбежности корейской войны

Проводимые США совместно с Южной Кореей масштабные военные учения и последние заявления американских чиновников являются свидетельствами подготовки США к нанесению удара по КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил МИД Северной Кореи.

"В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу", - говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении представителя северокорейского МИД.

В нем подчеркивается: "Эти враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове".

Дипломат отметил, что "сейчас остается только один вопрос: когда война разразится". Он подчеркнул: "Мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем".

Как сообщалось, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что возможность войны с Северной Кореей "нарастает каждый день". В свою очередь сенатор Линдси Грэм предупредил, что в связи с угрозой войны следует эвакуировать из Южной Кореи жен и детей сотрудников американских учреждений.

С понедельника в районе Корейского полуострова проходят крупнейшие совместные учения ВВС США и Южной Кореи с участием 230 самолетов.