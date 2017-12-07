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Граждан США за границей предупредили об опасности в связи с переносом посольства в Израиле


Сотрудники посольств США в целом ряде государств в среду сообщили американцам, находящимся за границей, о возможной угрозе их безопасности в связи с решением президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальных сайтах дипмиссий США.

С такими заявлениями выступили, в частности, посольства США в Великобритании, Германии, Италии и Белоруссии. Их представители указали, что решение Трампа "может вызвать протесты, и некоторые из них могут привести к насилию". Аналогичные предупреждения размещены на сайтах американских посольств в Афганистане, Израиле, Иордании и Турции.

 

 

 

 



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