Граждан США за границей предупредили об опасности в связи с переносом посольства в Израиле
11:02, 7 Декабрь, 2017
Сотрудники посольств США в целом ряде государств в среду сообщили американцам, находящимся за границей, о возможной угрозе их безопасности в связи с решением президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальных сайтах дипмиссий США.
С такими заявлениями выступили, в частности, посольства США в Великобритании, Германии, Италии и Белоруссии. Их представители указали, что решение Трампа "может вызвать протесты, и некоторые из них могут привести к насилию". Аналогичные предупреждения размещены на сайтах американских посольств в Афганистане, Израиле, Иордании и Турции.