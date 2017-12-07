Гюмри возрождается, однако пока есть нерешенные проблемы: Артур Хачатрян

Со дня Спитакского землетрясения прошло 29 лет. Потери были огромные – как человеческие, так и материальны. Об этом в беседе с «Арменпресс» связи с 29-й годовщиной разрушительного Спитакского землетрясения рассказал губернатор Ширакской области Армении Артур Хачатрян.

«Уже 29 лет, как мы 7 декабря отмечаем как день памяти жертв землетрясения. Следы причиненных стихией разрушений, память о тысячах невинных жертв и выпавшая на нашу долю горечь все еще свежи в наших сердцах. Ширакская область пострадала в результате землетрясения 1988 года больше всех. В результате катастрофы десятки тысяч наших соотечественников остались без крова, за считанные секунды были разрушены производственные мощности, построенные за десятилетия, сооружения культурно-образовательного и социального назначения», сказал он.

«Гюмри, конечно, изменился. Многое изменилось в положительную сторону. Гюмри возрождается, однако пока есть нерешенные проблемы. За минувшие 29 лет строилось жилье, тысячи оставшихся в результате землетрясения без крова граждан Новый год встретили в теплых и безопасных квартирах, созданы рабочие места.

Город возрождается, но у нас все еще есть нерешенные проблемы. Многие из наших соотечественников по-прежнему живут в домиках или домах, ставших аварийными из-за землетрясения.

Многое предстоит сделать, но я уверен, что в ближайшие годы последствия катастрофы будут преодолены и наша область начнет процветать»,- рассказал губернатор Ширакской области Армении Артур Хачатрян.

Арменуи Мхоян