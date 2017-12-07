Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении

Президент Армении Серж Саргсян подписал 1-го декабря ряд законов, принятых НС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В частности, президент Армении Серж Саргсян подписал законы о пенсионном фонде, о подоходном налоге, о государственных пенсиях.