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Мэй заявила о несогласии с решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что не согласна с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Как передает Арменпресс, об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении главы британского правительства.

"Мы не согласны с решением США перевести свое посольство в Иерусалим и признать Иерусалим столицей Израиля до заключения соглашения об окончательном статусе", - подчеркнула Мэй.

"Мы полагаем, что решение Трампа не принесет пользы в том, что касается перспектив установления мира в этом регионе, - отмечается в заявлении. - Британское посольство в Израиле расположено в Тель-Авиве, и у нас нет планов по его переводу".

 

 

 

 



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