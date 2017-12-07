Мэй заявила о несогласии с решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что не согласна с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Как передает Арменпресс, об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении главы британского правительства.

"Мы не согласны с решением США перевести свое посольство в Иерусалим и признать Иерусалим столицей Израиля до заключения соглашения об окончательном статусе", - подчеркнула Мэй.

"Мы полагаем, что решение Трампа не принесет пользы в том, что касается перспектив установления мира в этом регионе, - отмечается в заявлении. - Британское посольство в Израиле расположено в Тель-Авиве, и у нас нет планов по его переводу".