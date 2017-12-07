СМИ: замгенсека ООН встретился с главой МИД КНДР

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман 7 декабря в Пхеньяне провел встречу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило агентство Kyodo.

Подробности встречи на данный момент не приводятся. 6 декабря Фелтман также провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Пак Мён Гуком.





