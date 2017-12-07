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СМИ: замгенсека ООН встретился с главой МИД КНДР


Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман 7 декабря в Пхеньяне провел встречу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило агентство Kyodo.

Подробности встречи на данный момент не приводятся. 6 декабря Фелтман также провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Пак Мён Гуком.



 

 

 



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