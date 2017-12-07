НС Армении почтило минутой молчания память жертв землетрясения 1988 года
10:34, 7 Декабрь, 2017
НС Армении почтило минутой молчания память жертв землетрясения 1988 года .
Как передает «Арменпресс», педложение внес председатель НС Армении Ара Баблоян.
«Сегодня 29-ая годовщина землетрясения 1988 года .Прошу почтить минутой молчания память жертв землетрясения»,- сказал председатель НС Армении Ара Баблоян. Депутаты, стоя, почтили минутой молчания память жертв землетрясения, после чего продолжили обсуждение законопроекта «О предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении семейного благополучия», стоящего в повестке дня.