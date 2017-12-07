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НС Армении почтило минутой молчания память жертв землетрясения 1988 года


НС Армении почтило минутой молчания память жертв землетрясения 1988 года .

Как передает «Арменпресс»,  педложение внес председатель НС Армении Ара Баблоян.

«Сегодня 29-ая годовщина землетрясения 1988 года .

Прошу почтить минутой молчания память жертв землетрясения»,- сказал председатель НС Армении Ара Баблоян. Депутаты, стоя, почтили минутой молчания память жертв землетрясения, после чего продолжили  обсуждение законопроекта «О предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении семейного благополучия», стоящего в повестке дня.

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