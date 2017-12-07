СБ ООН проведет заседание по вопросу о статусе Иерусалима 8 декабря

Совет Безопасности ООН 8 декабря проведет заседание по вопросу о статусе Иерусалима в связи с принятым США в одностороннем порядке решением о признании города столицей Израиля. Как передает Арменпресс, это подтвердили 6 декабря ТАСС в постоянном представительстве Японии при ООН.

"Встреча состоится утром 8 декабря после брифинга вспомогательных органов Совета Безопасности", - сообщили в дипмиссии.

Ранее источник в штаб-квартире ООН сообщил ТАСС, что открытое заседание может состояться 8 декабря.

С запросом о проведении встречи обратились в среду восемь государств - членов Совбеза: Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция. По их просьбе с докладом на заседании должен выступить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 6 декабря он заявил журналистам, что вопрос о статусе Иерусалима может быть решен только на прямых переговорах между Израилем и Палестиной, а урегулирование двустороннего конфликта должно завершиться созданием двух отдельных государств со столицей в этом древнем городе.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля". Он также отдал указание Госдепартаменту США начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.



