Тысячи палестинцев протестуют против решения Трампа по Иерусалиму

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС вывело тысячи жителей палестинского анклава на демонстрации протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

В главном митинге приняли участие руководители ХАМАС, в том числе глава политбюро исламистского движения Исмаил Хания. Аналогичные акции прошли в других районах столицы, в северном городе Джебалия и южном Рафахе.

ХАМАС ранее заявило, что своим решением о признании Иерусалима израильской столицей и готовности перенести туда посольство из Тель-Авива Трамп "отворил врата ада". Оппозиционеры-исламисты сошлись в оценках с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, который назвал американскую инициативу отказом от спонсорства в ближневосточном мирном процессе.