Предстоящие новости: 07.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 7-го декабря, состоится пресс-конференция советника министра ЧС Армении Грачья Петросяна, начальника Отдела сейсмостойкости строений и зданий Западной службы МЧС Армении Гургена Намаляна и начальника Управления спасательных сил Спасательной службы МЧС Армении Ованеса Емишяна, прироченная к 29-летию землетрясения Спитака.

Сегодня, 7-го декабря, состоится очередное заседание правительства Армении.

В Министерстве охраны природы Армении состоится церемония награждения победителей конкурса по созданию экологических плакатов.

Сегодня, 7-го декабря, состоится пресс-конференция руководителя Ассоциации потребителей Армена Погосяна.

В Министерстве образования и науки Армении состоится общественное обсуждение проекта «Государственной программы развития образования в Армении до 2030 года».

В НАНА состоится научная конференция, посвященная 90-летию Карена Юзбашяна.

В Союзе писателей Армении состоится мероприятие, посвященное 75-летию переводчицы Магвалы Геурковой.

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