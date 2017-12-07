МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:15 7-го декабря на территории Армении имеются труднопроходимые дороги, местами – гололед.

После полудня 7-го декабря циклон утратит силу, осадки постепенно прекратятся, сохраняясь только в Вайоц Дзоре, Сюнике, Арцахе.

8-го декабря в значительной части областей продолжатся слабые осадки, 9-11-го декабря осадков не ожидается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевалы Варденяц и Джаджур.

На дорогах Апаран-Цилкар, Талин-Ланджик, Севан-Гавар, Гавар-Мартуни, Ванадзор-Степанаван, Ноемберян-Киранц, на поворотах Спитака и Дилижана местами – гололед.

В Сюнике, Мартуни, Варденисе, Аштараке, Вайке, Ехегнадзоре, Цахкаовите идет снег.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 7-е декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей.