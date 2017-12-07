Европейские индексы - 06-12-17

МОСКВА, 7 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.38% и составил 12998.85 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.02% и составил 5374.35 пункта, британский FTSE вырос на 0.28% и составил 7348.03 пункта, российский MICEX вырос на 0.49% и составил 2124.12 пункта, а RTSI снизился на 0.41% и составил 1129.57 пункта.