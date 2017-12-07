Цены на цветные металлы - 06-12-17

ЛОНДОН, 7 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.19% и составила 2043.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.55% и составила 6572.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.70% и составила 2494.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.38% и составила 10860.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.61% и составила 19410.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.54% и составила 3107.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 5.66% и составила 70000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.