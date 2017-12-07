В Вене состоялась встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

На встрече с ее начала присутствовали также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер, а также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Затем встреча продолжалась с глазу на глаз.

По предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров договорились о следующей встрече в начале будущего года, обговаривались также сроки следующрго визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

Как сообщалось ранее, находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствует также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Собеседники обсудили шаги по реализации достигнутых на саммитах в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Был продолжен обмен мнениями вокруг создания благоприятных условий для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.