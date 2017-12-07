Грант Мелкумян продолжает удачные выступления на Лондонском турнире
Члены мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян продолжают удачные выступления на Лондонском турнире.
Как передает «Арменпресс», в Лондонском турнире London Chess Classic FIDE OPEN состоялись игры 6-го тура. Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян сыграли вничью.
Таким образом, после 6-го тура London Chess Classic FIDE OPEN Грант Мелкумян набрал 5,5 очков и продолжает лидировать. Габриэл Саргсян набрал 4,5 очка.Турнир London Chess Classic FIDE OPEN стартовал 2-го декабря и завершится 9-го декабря.
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