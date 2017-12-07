Грант Мелкумян продолжает удачные выступления на Лондонском турнире

Члены мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян продолжают удачные выступления на Лондонском турнире.

Как передает «Арменпресс», в Лондонском турнире London Chess Classic FIDE OPEN состоялись игры 6-го тура. Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян сыграли вничью.

Таким образом, после 6-го тура London Chess Classic FIDE OPEN Грант Мелкумян набрал 5,5 очков и продолжает лидировать. Габриэл Саргсян набрал 4,5 очка.

Турнир London Chess Classic FIDE OPEN стартовал 2-го декабря и завершится 9-го декабря.