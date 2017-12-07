В Лиге чемпионов состоялись последние встречи в группах E, F, G, H

В Лиге чемпионов состоятся последние встречи в группах E, F, G, H.

Как передает «Арменпресс», в группе E «Ливерпуль» разгромил московский «Спартак» со счетом 7:0, «Марибор» сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1.

В группе F донецкий «Шахтер» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:1, «Фейнорд» победил «Наполи» со счетом 2:1.

В группе G «Порту» победил «Монако» со счетом 5:2, игра «Лейпциг» с «Бешикташем» завершилась со счетом 1:2.

В группе H мадридский «Реал» победил дортмундскую«Боруссию» со счетом 3:2, а «Тотенхэм»- победил АПОЭЛ со счетом 3:0.