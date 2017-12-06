Карен Григорян возглавляет турнирную таблицу Пенанг-Опен

На открытом международном шахматном турнире Пенанг-Опен в Малайзии состоялись игры 3-го и 4-го туров.

Как передает «Арменпресс», после 4-го тура Карен Григорян набрал 4 очка и возглавляет турнирную таблицу Пенанг-Опен. 9 шахматистов уступают ему пол-очка и делят 2-10-е места.

В открытом международном шахматном турнире Пенанг-Опен в Малайзии принимают участие 134 шахматиста, в том числе, 7 гроссмейстеров и 18 мастеров международного класса.