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«Гранд Спорт» победил команду ФИМА: Первенство Армении по баскетболу


Состоялась последняя встреча пятого тура первенства Армении по баскетболу.

Как передает «Арменпресс», «Гранд Спорт» победил команду ФИМА со счетом  74-72.

Самым результативным игроком матча стал Вардан Хачатрян («Гранд Спорт»), набравший 27 очков.

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