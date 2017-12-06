Левон Аронян снова сыграл вничью: «London chess Classic»

Лидер армянских шахмат Левон Аронян снова сыграл вничью на турнире «London chess Classic».

Как передает «Арменпресс», в пятом туре соперником Левона Ароняна в «London Chess Classic» был французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв, соперники согласились на ничью на 25-м ходу партии.

В этом году в этом турнире принимают участие чемпион мира Магнус Карлсен, победитель турнира на Кубок мира, лидер армянских шахмат Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд и Майкл Адамс.

Турнир стартовал блиц-турниром, который состоялся 30-го ноября, а 1-11-го декабря пройдет классический турнир. Призовой фонд - 300.000 долларов.