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Левон Аронян снова сыграл вничью: «London chess Classic»


Лидер армянских шахмат Левон Аронян снова сыграл вничью на турнире «London chess Classic».

Как передает «Арменпресс», в пятом туре соперником Левона Ароняна в «London Chess Classic» был французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв, соперники согласились на ничью на 25-м ходу партии.

В этом году в этом турнире принимают участие чемпион мира Магнус Карлсен, победитель турнира на Кубок мира,  лидер армянских шахмат Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд и Майкл Адамс.

Турнир стартовал блиц-турниром, который состоялся 30-го ноября, а 1-11-го декабря пройдет классический турнир. Призовой фонд - 300.000 долларов.

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