В Генштабе ВС РФ заявили о полном освобождении Сирии от террористов

Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования "Исламского государства" уничтожены. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

"Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена", - сказал он, добавив, что об этом президенту РФ Владимиру Путину уже доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы [в провинции Дейр-эз-Зор] и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга. Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует", - заключил начальник Генштаба.

Начальник Генштаба рассказал, что все боевые действия планировались и организовывались российскими военными советниками, которые находились в каждой группировке проправительственных сил.

"Уверенно и эффективно действовали подразделения российских Сил специальных операций. Большой вклад в освобождение территорий к востоку от Евфрата внесли под руководством объединенного штаба и наших советников курдские отряды самообороны и племена восточного Евфрата", - отметил начальник Генштаба.

Он также сообщил, что "скоординированные действия курдских отрядов и правительственных войск при поддержке ВКС России обеспечили к концу ноября этого года полное уничтожение бандформирований ИГИЛ в восточных районах Сирии".

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что последний анклав ИГ на востоке Сирии уменьшился до территории размером 7 на 10 км.