В Вене стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

В Вене стартовала встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Твиттере пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

На встрече присутствуют сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер, а также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствует также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Собеседники обсудили шаги по реализации достигнутых на саммитах в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Был продолжен обмен мнениями вокруг создания благоприятных условий для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.