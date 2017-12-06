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Офис британского премьера не стал комментировать выдвижение Путина


Офис британского премьер-министра отказался комментировать выдвижение кандидатуры Владимира Путина на новый президентский срок в РФ.

"Мы обычно не комментируем вопросы, связанные с выборами в других странах и выдвижением кандидатов. Так что очень маловероятно, что мы будем комментировать это объявление", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», сказал представитель канцелярии премьера.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в 2018 году.

 



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