В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
Министерство ЧС Армении сообщает, что 6-го декабря по положению на 20:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.
Как сообщает Арменпресс, автодорога Ванадзор-Гогаван открыта только для легковых автомобилей.
Труднопроходимы автодорога Ванадзор-Дилижан и верхняя часть Варденяцкого перевала.
На автодорогах Апаран-Цилкар и Талин-Ланджик наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков и транспортных средств, имеющих более 30 сидений.
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