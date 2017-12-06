Время в Ереване: 11:07:36,   6 Декабрь

В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги


Министерство ЧС Армении сообщает, что 6-го декабря по положению на 20:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщает Арменпресс, автодорога Ванадзор-Гогаван открыта только для легковых автомобилей.

Труднопроходимы автодорога Ванадзор-Дилижан и верхняя часть Варденяцкого перевала.

На автодорогах Апаран-Цилкар и Талин-Ланджик наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков и транспортных средств, имеющих более 30 сидений.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации