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Посольство Армении в Святейшем Престоле присоединилось к кампании в поддержку преследуемых христиан #StandTogether


Посольство Армении в Святейшем Престоле присоединилось к кампании в поддержку преследуемых христиан #StandTogether. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на allstandtogether.com, это является свидетельством твердой приверженности защите свободы вероисповедания.

«Посольство Армении в Святейшем Престоле долгое время поддерживает инициативы, которые поднимают вопросы страдания христиан на Ближнем Востоке или осуществляют конкретные действия, направленные на сохранение этих общин», - сказал посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

На встрече, состоявшейся в Палаццо Колонна в Риме, приняли участие председатель Конституционного суда Армении, а также представители Святейшего Престола, Мальтийского ордена и аккредитованных в Ватикане многих других стран.

Созданный Роберто Фонтоланом проект #StandTogether призван представлять реальность, с которой сталкиваются тысячи людей, которым отказывают в свободе вероисповедания.



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